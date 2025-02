Il signe au PSG et jubile avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après de longues semaines de tensions autour de son possible départ, Nuno Mendes a finalement prolongé son contrat avec le PSG. Désormais lié jusqu’en juin 2029 avec le club parisien, le latéral gauche espère réaliser un gros match ce mardi en Ligue des Champions face à Brest. Présent en conférence de presse ce lundi, l’international Portugais a d’ailleurs validé le travail réalisé par Luis Enrique.

Vendredi dernier, en marge d’une belle victoire face à l’AS Monaco (4-1), le PSG a officialisé les prolongations de plusieurs éléments importants. Si Luis Enrique a étendu son bail jusqu’en 2027, Vitinha, Achraf Hakimi, et Nuno Mendes se sont quant à eux engagés jusqu’en juin 2029 avec le club parisien. Une bonne nouvelle, d’autant qu’au cours des dernières semaines, Nuno Mendes avait réclamé son départ. Mécontent de sa situation, le Portugais s’est donc accordé avec sa direction, qui dispose d’une option pour le prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2030.

« Paris c’est mon deuxième pays ! »

Après sa signature, Nuno Mendes a livré un beau message sur le PSG : « Paris est une ville multiculturelle, c’est une ville que j’aime beaucoup. Je me sens bien ici, et il y a beaucoup de Portugais ! C’est plus facile pour moi. J’ai appris le français, Paris c’est mon deuxième pays ! Je suis arrivé à 18 ans ici, aujourd’hui j’en ai 22. J’ai grandi et j’ai appris tellement avec mes coéquipiers, les joueurs d’expérience, les jeunes aussi… On apprend tous les jours, et je suis aussi là pour apprendre. Je pense que c’est encore le cas, et j’espère que ça continue ! »

« Le coach a fait du bon travail »

Visiblement réconcilié avec ses dirigeants, Nuno Mendes a également délivré un petit mot pour son coach Luis Enrique ce lundi en conférence de presse : « On est bien, en ce moment, le coach a fait du bon travail, on sait ce qu'on doit faire sur le terrain. »