Départ du PSG : Achraf Hakimi fond en larmes !

Amadou Diawara

Convoqué par Walid Regragui pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi est actuellement au Maroc avec sa sélection. Opposés au Nigéria en demi-finale de la compétition, les Lions de l'Atlas l'ont emporté à l'issue de la séance des tirs au but. Après le coup de pied vainqueur de Youssef En-Nesyri, Achraf Hakimi a fini en larmes dans les bras de Brahim Diaz.

Malgré sa grosse entorse de la cheville, contractée le 4 novembre, Achraf Hakimi fait partie de la liste de joueurs convoqués par Walid Regragui pour disputer la CAN 2025. S'il a manqué les deux premiers matchs du Maroc, le numéro 2 du PSG peut désormais aider sa sélection sur le terrain. D'ailleurs, il a participé à la victoire face au Nigéria en demi-finale.

Le Maroc va jouer la finale de la CAN Ce mercredi soir, le Maroc est venu à bout du Nigéria dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de l'Atlas ont remporté la séance des tirs au but face aux Super Eagles, alors qu'aucune des deux nations n'avait réussi à marquer le moindre but dans le temps réglementaire et lors des prolongations (0-0, 4-2).