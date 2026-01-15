Dembélé - PSG : C'est la rupture, l'annonce fracassante ! ​

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé négocierait une prolongation avec la direction du PSG. Après avoir réalisé une saison 2024-2025 XXL, le numéro 10 de Luis Enrique espère toucher le pactole. Toutefois, la direction du PSG réaffirme qu'elle n'a plus du tout l'intention de faire de grosses folies sur le plan financier en termes de salaires.
Transféré au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a signé un bail de cinq saisons à Paris. N'ayant jamais rempilé avec le club rouge et bleu, le numéro 10 de Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin 2028.
Mercato - PSG : Dembélé veut toucher le jackpot
Selon les informations de L'Equipe, la direction du PSG a eu de premiers échanges avec Ousmane Dembélé et son entourage pour discuter d'une prolongation, sans formuler d'offre chiffrée. Les hautes sphères parisiennes estimant que ce dossier n'est pas prioritaire pour le moment.
Alors qu'Ousmane Dembélé sort d'une première partie de saison 2025-2026 compliquée, à cause de ses pépins physiques à répétition, le PSG a estimé qu'il n'était pas opportun d'accélérer les négociations pour un renouvellement de contrat d'après L'Equipe. De son côté, l'international français est conscient de sa valeur en 2024-2025, de son influence au sein du groupe de Luis Enrique et que les salaires offerts aux stars de l'équipe il y a quatre ou cinq ans étaient astronomiques. Ainsi, Ousmane Dembélé aspire naturellement à être revalorisé. Toutefois, le PSG ne compte plus proposer des contrats déraisonnables. « On ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l'équilibre économique du club », a soufflé le club à L'Equipe. Il est donc difficile d'imaginer que le paramètre financier ne soit pas le principal obstacle entre le PSG et le clan Dembélé. Affaire à suivre...