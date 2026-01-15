Dembélé - PSG : C'est la rupture, l'annonce fracassante ! ​

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé négocierait une prolongation avec la direction du PSG. Après avoir réalisé une saison 2024-2025 XXL, le numéro 10 de Luis Enrique espère toucher le pactole. Toutefois, la direction du PSG réaffirme qu'elle n'a plus du tout l'intention de faire de grosses folies sur le plan financier en termes de salaires.

Transféré au PSG lors de l'été 2023, Ousmane Dembélé a signé un bail de cinq saisons à Paris. N'ayant jamais rempilé avec le club rouge et bleu, le numéro 10 de Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin 2028.

Mercato - PSG : Dembélé veut toucher le jackpot Selon les informations de L'Equipe, la direction du PSG a eu de premiers échanges avec Ousmane Dembélé et son entourage pour discuter d'une prolongation, sans formuler d'offre chiffrée. Les hautes sphères parisiennes estimant que ce dossier n'est pas prioritaire pour le moment.