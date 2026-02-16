Un nouvel entraineur à l'OM : La solution proposée en urgence après la démission de Benatia !

Après sa terrible série de matches compliqués, l'OM traverse une nouvelle crise après le départ de Roberto De Zerbi. Medhi Benatia vient de poser sa démission et l'inquiétude est grande du côté de Marseille puisque les plans concernant le prochain entraîneur du club tombent à l'eau. Une solution de secours semble alors être envisagée.
Bien parti pour se qualifier, l'OM a subi une terrible élimination en Ligue des champions, un grand objectif dans cette saison qui s'annonçait bien. Le club enchaîne les scénarios difficiles à encaisser et la tension est palpable dans les rangs. Roberto De Zerbi a fini par quitter les lieux et le prochain entraîneur semblait tout trouvé. Mais tout est à refaire après la démission de Medhi Benatia.
« A l'heure qu'il est, l'entraineur de l'OM c'est Abardonado »
En attendant de trouver un remplaçant à Roberto De Zerbi, c'est Pancho Abardonado qui prend l'intérim. L'ancien joueur a même connu sa première face à Strasbourg, un scénario de match encore très frustrant pour celui qui avait déjà occupé ce poste en 2023. Cette fois-ci, cela pourrait durer un peu plus longtemps. « A l'heure qu'il est, l'entraineur de l'OM c'est Abardonado. Quand Benatia était là, il n'y avait rien de signé avec Beye. Il était l'un des fervents partisans pour que ce soit l'ancien entraineur de Rennes (le nouveau coach de l'OM). Dans la mesure où il n'est plus là, ça remet en question sa venue, ça c'est claire et net. Moi, je serai d'avis de garder Abardonado jusqu'à la fin de la saison, on voit ce qui se passe, et après j'essaierai de refonder quelque chose de sérieux » déclare Bertrand Latour dans le Canal Football Club.
L'OM en perdition en fin de saison ?
Désormais 4ème de Ligue 1 à 5 points de l'OL et encore engagé en Coupe de France, l'OM a encore du pain sur la planche en cette fin de saison. Mais le club est peut-être en train de s'éteindre à petit feu avec la situation actuelle. Le staff des Olympiens pourrait être totalement changé d'ici les prochaines semaines, les supporters ayant demandé la démission de Pablo Longoria. Abardonado, lui, a déjà dit qu'il se sentait prêt à assumer ce poste jusqu'à la fin de la saison.