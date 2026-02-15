OM : «Il est en conflit avec tout le monde», les joueurs sont terrorisés !

Axel Cornic

L’ambiance est morose du côté de l’Olympique de Marseille, qui perd des pièces importantes au fil d’une crise qui ne semble pas avoir de fin. Roberto De Zerbi a quitté son poste d’entraineur et seulement quatre jours après, c’est Medhi Benatia qui est parti. Mais les problèmes semblent loin d’être finis pour le club phocéen...

Rien ne va plus à Marseille. Un an et demi après le lancement d’un projet qui devait aller jusqu’en 2027, l’OM se retrouve dans une nouvelle impasse. Il n’y a plus d’entraineur, plus de directeur sportif et le président Pablo Longoria est plus critiqué que jamais. Mais le mal semble être profond, puisque certains éléments du club sont au cœur d’une grosse polémique.

Medhi Benatia quitte l'OM : «Il en a marre», les raisons de son départ sont annoncées sur Canal + https://t.co/5VUeJfUxd2 — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Le bras droit de Benatia, le prochain à sauter ? Cela semble être le cas d’Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve de l’OM et considéré comme le bras droit de Medhi Benatia. Son nom avait déjà défrayé la chronique il y a quelques temps, notamment avec les litiges qui ont pu l’opposer à Chancel Mbemba puis à Jean-Pierre Papin, qui ont tous les deux quitté le club. Et la situation ne s’est pas du tout apaisée depuis, puisqu’il semble avoir des nombreux ennemis à Marseille.