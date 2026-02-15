OM : «Il est en conflit avec tout le monde», les joueurs sont terrorisés !

L’ambiance est morose du côté de l’Olympique de Marseille, qui perd des pièces importantes au fil d’une crise qui ne semble pas avoir de fin. Roberto De Zerbi a quitté son poste d’entraineur et seulement quatre jours après, c’est Medhi Benatia qui est parti. Mais les problèmes semblent loin d’être finis pour le club phocéen...
Rien ne va plus à Marseille. Un an et demi après le lancement d’un projet qui devait aller jusqu’en 2027, l’OM se retrouve dans une nouvelle impasse. Il n’y a plus d’entraineur, plus de directeur sportif et le président Pablo Longoria est plus critiqué que jamais. Mais le mal semble être profond, puisque certains éléments du club sont au cœur d’une grosse polémique.
Le bras droit de Benatia, le prochain à sauter ?
Cela semble être le cas d’Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve de l’OM et considéré comme le bras droit de Medhi Benatia. Son nom avait déjà défrayé la chronique il y a quelques temps, notamment avec les litiges qui ont pu l’opposer à Chancel Mbemba puis à Jean-Pierre Papin, qui ont tous les deux quitté le club. Et la situation ne s’est pas du tout apaisée depuis, puisqu’il semble avoir des nombreux ennemis à Marseille.
« Il terrorise les joueurs, il écoute aux portes »
Ce dimanche, quelques heures seulement après le départ de Benatia, La Provence s’interroge sur l’avenir d’un homme qui agacerait de plus en plus au sein de l’OM. « Ça chauffe depuis qu’il est arrivé, et partout où il passe » a confié l’entourage d’un joueur de l’équipe réserve. Certains déplorent notamment une attitude « désastreuse et pas à l’image de l’Olympique de Marseille », de la part d’Ali Zarrak. Parmi les joueurs, on assure notamment que : « Il terrorise les joueurs, il écoute aux portes », tandis qu’un autre élément de l’équipe réserve va plus loin en avouant : « Il est en conflit avec tout le monde, il parle mal ».