Un joueur de l’OM démasqué, «on a essayé de nous faire croire que la terre entière le voulait»

Sportivement, les derniers jours ont été compliqués pour l’OM. C’est surtout l’élimination de la Ligue des Champions qui a mis un gros coup sur la tête des Olympiens. Un fiasco sportif qui a forcément suscité son lot de critiques. Et certains joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas été épargnés…

C’est une déroute qui va forcément laisser des traces à l’OM. Battu 3-0 à Bruges en Ligue des Champions, le club phocéen a été la victime des résultats sur d’autres pelouses et a ainsi été éliminé de la compétition. L’équipe de Roberto De Zerbi souhaitait pourtant aller plus loin. Mais les joueurs avaient-ils le niveau ? Suite à cette débâcle de l’OM, nombreux ont été les Olympiens à subir les critiques.

Un cadre pas à la hauteur ! Et s’il y a quelqu’un qui a été un peu plus pointé du doigt que les autres à l’OM, c’est Leonardo Balerdi. Capitaine pourtant du club phocéen, l’Argentin n’est clairement pas à la hauteur pour beaucoup. Un avis que partage notamment Bertrand Latour. « Balerdi ? C’est le parfait exemple d’un joueur qui est considéré comme un cadre à Marseille qui n’en a quasiment jamais justifié la pertinence depuis qu’il est à Marseille. Balerdi a fait 4 bons mois depuis qu'il est là. Medhi Benatia a toujours cru en Balerdi, Benatia il se trouve que c’est un ancien défenseur central, il voit un truc chez Balerdi. Si vous prenez le nombre de débâcles dans lesquelles il est engagé, il est toujours là », a lâché le journaliste de Canal+ sur le plateau du Late Football Club.