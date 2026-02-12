OM : La trahison qui a entraîné la chute de Roberto De Zerbi, «je ne me le pardonnerais pas»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 et alors qu’il était encore sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi a décidé de quitter l’OM, qui a officialisé son départ dans la nuit de mardi à mercredi. Une décision qui s’explique par les derniers résultats décevant de son équipe, mais également par une trahison qu’il n’a pas supportée, selon l’un de ses proches.

Dans le podcast Viva El Futbol, Daniele Adani a livré son analyse du départ de Roberto De Zerbi. Ami du désormais ancien entraîneur de l’OM, celui qui a été défenseur pour l’Inter Milan, la Fiorentina et même l’équipe nationale italienne (5 sélections) a dressé un constat lucide sur les difficultés qu’il a rencontrées cette saison à Marseille.

« Il n’était pas satisfait de son poste cette année, et il n’était probablement pas à la hauteur » « Il n’était pas satisfait de son poste cette année, et il n’était probablement pas à la hauteur. Je dis cela car il faut être honnête. Quand d’autres entraîneurs pointent du doigt les erreurs et les mauvaises performances des joueurs, on dit que l’entraîneur est aussi responsable. Or, ce principe s’applique également à De Zerbi. Et il est normal que je le lui dise, sinon je ne le respecterais pas. Je lui reconnais le mérite d’avoir inventé un style de football particulier et d’avoir élevé le niveau humain et sportif de l’équipe, ainsi que tout ce qui l’entoure. Mais si l’on s’intéresse aux pensées et aux sentiments de Roberto, je suis certain qu’il regrette de ne pas avoir eu l’impact qu’il aurait pu avoir », a déclaré Daniele Adani, dans des propos relayés par Foot Mercato.