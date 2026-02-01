OM : «Je vais mal», Roberto De Zerbi balance sur son état

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi avait accueilli comme le Messie à l’Olympique de Marseille. Mais la situation est bien différente un an et demi après, puisque l’Italien est plus critiqué que jamais après l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions.

Rien ne va plus à Marseille. Il fallait un alignement des planètes pour que l’OM ne se qualifie pas au moins pour les barrages de la Ligue des Champions. Avant la dernière journée de la phase de poules, Roberto De Zerbi et ses hommes ont déjoué tous les pronostics et ont lancé une nouvelle grosse crise. Et personne ne sait vraiment où et quand elle va s’arrêter...

Transfert de dernière minute à l'OM, l'accord est conclu ! https://t.co/46XPC3fzkl — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

De Zerbi dans la tourmente Le coach de l’OM est désigné comme principal coupable de ce naufrage, même si la prestation de certains de ses joueurs a également été pointée du doigt. En marge de la rencontre de Ligue 1 de ce samedi contre le PFC, il s’est d’ailleurs confié au sujet de sa situation. « Comment je vais ? Bien, avant un match je vais toujours bien. Parfois, ça se complique quand ça ne va pas » a déclaré Roberto De Zerbi à Téléfoot, avant d’affronter le Paris FC.