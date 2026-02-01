OM : «Je vais mal», Roberto De Zerbi balance sur son état

Arrivé au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi avait accueilli comme le Messie à l’Olympique de Marseille. Mais la situation est bien différente un an et demi après, puisque l’Italien est plus critiqué que jamais après l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions.
Rien ne va plus à Marseille. Il fallait un alignement des planètes pour que l’OM ne se qualifie pas au moins pour les barrages de la Ligue des Champions. Avant la dernière journée de la phase de poules, Roberto De Zerbi et ses hommes ont déjoué tous les pronostics et ont lancé une nouvelle grosse crise. Et personne ne sait vraiment où et quand elle va s’arrêter...
De Zerbi dans la tourmente
Le coach de l’OM est désigné comme principal coupable de ce naufrage, même si la prestation de certains de ses joueurs a également été pointée du doigt. En marge de la rencontre de Ligue 1 de ce samedi contre le PFC, il s’est d’ailleurs confié au sujet de sa situation. « Comment je vais ? Bien, avant un match je vais toujours bien. Parfois, ça se complique quand ça ne va pas » a déclaré Roberto De Zerbi à Téléfoot, avant d’affronter le Paris FC.
« Quand les résultats sont négatifs, je vais mal »
« Je vis du foot, donc les résultats positifs me rendent heureux. Quand ils sont négatifs, surtout quand ce sont des matchs difficiles où nous ne jouons pas bien, et bien je vais mal » a poursuivi l’entraineur de l’OM, avant d’ajouter tout de même : « Mais il ne faut pas tout jeter sur ce qu'on a fait jusqu'ici ». Ce qui est certain c’est que De Zerbi a dû vivre des nouveaux moments très compliqués, puisque comme on le sait les Marseillais n’ont pas su faire mieux qu’un match nul face au PFC (2-2), lors de la 20e journée de Ligue 1.