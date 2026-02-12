En pleine crise, il met l'OM en vente sur Leboncoin ! (Le prix va vous surprendre)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM est en pleine crise et vient de se séparer de son entraîneur, Roberto De Zerbi, pour certains observateurs, Marseille doit repartir de zéro. Selon l’un d’eux, cela passe par des changements au sein de la direction, mais également de propriétaire et il a invité Frank McCourt à brader le club et se « casser en courant ».

Fragilisé par les derniers résultats de son équipe, Roberto De Zerbi a décidé de quitter l’OM, qui a officialisé son départ d’un « commun accord » dans la nuit de mardi à mercredi. Un nouvel entraîneur devrait bien arriver, avec la piste menant à Habib Beye qui semble tenir la corde, mais pour certains, c’est plus qu’un simple changement d’entraîneur qui est nécessaire à Marseille.

« Sur Leboncoin je mets : à vendre club 1€ symbolique » « Je changerais tout ? Je suis McCourt déjà, j’essaye de vendre et de me casser en courant. Je le brade. Sur Leboncoin je mets : à vendre club 1€ symbolique », a déclaré Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC. Selon lui, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont tout aussi responsables de la situation actuelle de l’OM et doivent eux aussi s’en aller, comme Roberto De Zerbi.