Crise à l'OM : Les trois annonces faites aux supporters en colère

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille de la réception du Stade Rennais mardi en huitièmes de finale de la Coupe de France et après une semaine dernière très agitée, les représentants des groupes de supporters ont rencontré, à leur demande, les dirigeants et joueurs de l’OM lundi soir, ainsi que le staff et l’entraîneur, qui leur a fait trois annonces.

Au sortir de l’élimination en Ligue des champions et la large défaite sur la pelouse du Club Bruges (3-0) mercredi dernier, les représentants des groupes de supporters ont demandé à rencontrer joueurs et dirigeants de l’OM. Une défaite suivie d’une nouvelle désillusion samedi contre le Paris FC (2-2) et d’un match nul concédé dans les derniers instants de la rencontre. Une rencontre aux allures de réunion de crise, qui a eu lieu ce lundi soir.

De Zerbi n'en veut plus : Un joueur traité «comme un bout de viande», l'accusation contre l'OM ! https://t.co/9i1NbyawuX — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

Une réunion « plutôt calme » à l’OM Comme indiqué par RMC Sport, elle a duré environ 1h30 et les échanges ont été « plutôt calmes », selon un participant. Pablo Longoria et Medhi Benatia étaient bien évidemment présents, ainsi qu’une majorité de joueurs, le staff et donc Roberto De Zerbi. Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondgobia et Timothy Weah se sont exprimés, promettant de tout donner ce mardi soir lors de la réception de Rennes en huitièmes de finale de la Coupe de France. « On espérait mieux faire, mais rien n’est fini », ont expliqué les dirigeants de l’OM, mettant en avant la nécessité d’une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions pour continuer à faire grandir le club.