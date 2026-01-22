Le frère de Kylian Mbappé n'a plus le droit de jouer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le LOSC se déplace en Espagne pour y défier le Celta de Vigo en Ligue Europa, Ethan Mbappé ne figure pas dans le groupe des Dogues. Une petite surprise puisque le frère de Kylian n'est pas blessé, mais la raison est ailleurs. Initialement joker médical, Ethan Mbappé n'est plus éligible depuis le retour de blessure d’Alexsandro.

Ce jeudi soir, le LOSC dispute une rencontre cruciale pour son avenir européen. Les Lillois doivent s'imposer sur la pelouse du Celta de Vigo afin de poursuivre sa route en Ligue Europa. Vingtièmes avec 9 points au compteur, les Dogues sont attendus au tournant ce jeudi soir. Mais il faudra faire sans Ethan Mbappé, absent du groupe à la surprise générale.

Ethan Mbappé absent du groupe contre le Celta Mais le média Le Petit Lillois donne la raison de cette absence sur X : « Ce n’est malheureusement pas volontaire, c’est le règlement qui l’impose. Il s’agit d’un joker médical, le joker médical n’est plus valide une fois que le blessé en question revient dans le groupe. C’est automatique ». En effet, Alexsandro a fait son grand retour à la compétition.