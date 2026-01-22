Le frère de Kylian Mbappé n'a plus le droit de jouer !

Alors que le LOSC se déplace en Espagne pour y défier le Celta de Vigo en Ligue Europa, Ethan Mbappé ne figure pas dans le groupe des Dogues. Une petite surprise puisque le frère de Kylian n'est pas blessé, mais la raison est ailleurs. Initialement joker médical, Ethan Mbappé n'est plus éligible depuis le retour de blessure d’Alexsandro.
Ce jeudi soir, le LOSC dispute une rencontre cruciale pour son avenir européen. Les Lillois doivent s'imposer sur la pelouse du Celta de Vigo afin de poursuivre sa route en Ligue Europa. Vingtièmes avec 9 points au compteur, les Dogues sont attendus au tournant ce jeudi soir. Mais il faudra faire sans Ethan Mbappé, absent du groupe à la surprise générale.
Ethan Mbappé absent du groupe contre le Celta
Mais le média Le Petit Lillois donne la raison de cette absence sur X : « Ce n’est malheureusement pas volontaire, c’est le règlement qui l’impose. Il s’agit d’un joker médical, le joker médical n’est plus valide une fois que le blessé en question revient dans le groupe. C’est automatique ». En effet, Alexsandro a fait son grand retour à la compétition.
La raison est inédite
Pas de quoi perturbé Bruno Genesio, qui vis le Top 8 dans la compétition. « Il faut absolument gagner les deux derniers matches. C'est nécessaire, peut-être pas suffisant car on n'a plus notre destin entre nos mains. Le plus important, c'est d'assurer notre place dans les vingt-quatre, car cette Ligue Europa est un objectif du club. Il y a des moyens d'être ambitieux dans cette compétition. Je le répète, nous avons deux objectifs dans ce match : aller chercher une qualification et inverser cette tendance négative dans les résultats », assure-t-il en conférence de presse.