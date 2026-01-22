Mbappé avec une star de la chanson, la révélation sur les réseaux sociaux !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un doublé face à l’AS Monaco (6-1) mardi soir en Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait un heureux à l’issue de la rencontre en offrant son maillot au père de M. Pokora, l’artiste partageant une image de cette rencontre sur ses réseaux sociaux.

Kylian Mbappé a été sans pitié face à son ancienne équipe mardi soir. Sur la pelouse du Santiago Bernabéu, l’AS Monaco s’est largement inclinée contre le Real Madrid (6-1), avec un doublé de l’international français, retrouvant pour l’occasion son club formateur. A l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a fait un heureux, le père du chanteur M. Pokora !

Le cadeau de Mbappé pour le père de M. Pokora Sur Instagram, le chanteur de 40 ans a partagé le beau moment vécu mardi soir par son père, qui a eu l’occasion de rencontrer le capitaine des Bleus mardi soir et de récupérer son maillot. M. Pokora a publié une photo des deux hommes, ravi d’avoir pu « faire kiffer [s]on père », ancien footballeur.