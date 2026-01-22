Mbappé avec une star de la chanson, la révélation sur les réseaux sociaux !

Auteur d’un doublé face à l’AS Monaco (6-1) mardi soir en Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait un heureux à l’issue de la rencontre en offrant son maillot au père de M. Pokora, l’artiste partageant une image de cette rencontre sur ses réseaux sociaux.
Kylian Mbappé a été sans pitié face à son ancienne équipe mardi soir. Sur la pelouse du Santiago Bernabéu, l’AS Monaco s’est largement inclinée contre le Real Madrid (6-1), avec un doublé de l’international français, retrouvant pour l’occasion son club formateur. A l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a fait un heureux, le père du chanteur M. Pokora !
Le cadeau de Mbappé pour le père de M. Pokora
Sur Instagram, le chanteur de 40 ans a partagé le beau moment vécu mardi soir par son père, qui a eu l’occasion de rencontrer le capitaine des Bleus mardi soir et de récupérer son maillot. M. Pokora a publié une photo des deux hommes, ravi d’avoir pu « faire kiffer [s]on père », ancien footballeur.
Le père de M. Pokora a joué à Bordeaux et Strasbourg
André Tota, père de l’artiste, a en effet joué durant cinq saisons du côté du FC Metz, avant de prendre la direction de l’ESTAC en 1975 puis des Girondins de Bordeaux l’année suivante. L’ancien attaquant a fini sa carrière à Toulouse puis Strasbourg.