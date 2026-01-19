Mbappé avec l'Algérie, c'est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Zidane, l'Algérie va-t-elle réussir à mettre la main sur Mbappé ? Comptant désormais dans leurs rangs Luca Zidane, le fils de Zizou, les Fennecs pourraient prochainement accueillir Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé. Visiblement, ça s'activerait en coulisses pour le milieu de terrain du LOSC.

A 27 ans, Kylian Mbappé fait aujourd'hui le bonheur de l'équipe de France, dont il est capitaine. Pourrait-on avoir prochainement le droit à deux Mbappé pour le prix chez les Bleus ? Du côté du LOSC, Ethan Mbappé, petit frère du Madrilène, prend de plus en plus de poids. Mais voilà que son avenir pourrait finalement s'inscrire avec une autre sélection que la France.

Discussions en cours avec l'Algérie ! La France, le Cameroun, l'Algérie... Ethan Mbappé va devoir faire un choix. Et voilà que les Fennecs auraient décidé de s'activer pour le petit frère de Kylian Mbappé. En effet, selon les informations de TSA Algérie, des discussions seraient actuellement en cours pour convaincre le joueur du LOSC. Mbappé va-t-il céder aux sirènes ? Rejoindra-t-il Luca Zidane ?