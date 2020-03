Foot - Ligue 1

Ligue 1 : Coronavirus, championnat… Noël Le Graët met les choses au clair !

Publié le 15 mars 2020 à 11h33 par La rédaction

Alors que la Ligue 1 a été suspendu à cause de l’épidémie du Coronavirus, Noël Le Graët n’a pas souhaité parler d’un retour à la compétition en évoquant l’unique ennemi à vaincre pour le moment : le virus.