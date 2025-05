Laure Boulleau prend «des coups», il se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande figure des soirées foot sur Canal + depuis maintenant sept ans, Laure Boulleau est donc forcément exposée aux critiques de par son statut de femme sur un plateau TV. Et Hervé Mathoux, l'animateur du Canal Champions Club, indique d'ailleurs que son collaboratrice se fait régulièrement charger par les téléspectateurs.

Ancien joueuse professionnelle du PSG et de l'équipe de France féminine, Laure Boulleau a donc toute la légitimité de parler football sur les plateaux de Canal +, comme elle le fait depuis l'été 2018. Mais cela ne semble pas encore évident pour tout le monde. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Hervé Mathoux évoque l'envers du décor parfois compliqué pour Laure Boulleau.

« Il y a du répondant »

« Pétillante, solaire, elle a pris une place vraiment à part dans le paysage de la télé et du football en France. On peut la taquiner, elle réagit. Sur un plateau, pour un animateur, c'est agréable parce qu'il y a du répondant, et toujours avec le sourire », confie d'abord l'animateur du Canal Football Club, avant d'évoquer les aspects plus négatifs pour sa collaboratrice.

« Elle prend beaucoup de coups »

« Mais elle prend beaucoup de coups aussi. Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale pour donner son avis sur le foot », précise Hervé Mathoux sur la complexité du rôle de Laure Boulleau en tant que femme consultante dans le sport.