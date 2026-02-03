«Je vais arrêter parce que je vais t'emplâtrer» : Pierre Ménès remplace Fabrice Eboué, ça tourne au fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très connu pour sa carrière de journaliste de sport, Pierre Ménès a toutefois participé à d'autres émissions, de façon plus anonyme. C'est ainsi qu'il a notamment remplacé Fabrice Eboué dans un rôle inattendu qui a tourné au fiasco avec le présentateur. Un nom également très connu de la télévision française.

Avant de connaître le succès sur le Canal Football Club sur Canal+, Pierre Ménès était sur M6, notamment dans l'émission 100% Foot. Et il s'était déjà fait remarquer pour son sens de la répartie et son caractère bien affirmé. C'est la raison pour laquelle en 2007, Marc-Olivier Fogiel lui propose de remplacer Fabrice Eboué pour devenir le sniper de son émission T’empêches tout le monde de dormir. Pierre Ménès accepte, mais il va rapidement regretter.

Pierre ménès s'exprime sur l'affaire Jean-Marc Morandini :



« Avec Morandini, on est très loin du ‘soi-disant’. C’est avéré, c’est condamné, recondamné, recondamné.



Maintenant il ne reste plus que la Cour européenne des droits de l’homme qui, à mon avis, à d’autres choses à… pic.twitter.com/HFHp1yTP1l — Monascope7 🗞️ (@Monascope7) January 27, 2026

La très mauvais expérience de Pierre Ménès sur M6 « Il m'avait invité pour faire le sniper. C’était Fabrice Éboué qui le faisait régulièrement. Fabrice ne pouvait pas être là pendant quelques semaines, peut-être qu'il devait faire un tournage. Donc il m'avait appelé pour faire ça. Ça lui avait bien plu. Avec le producteur, il m'avait demandé de faire une chronique, mais moi, je n'étais pas très chaud. Je n'aime pas trop écrire et réciter mon truc. Je suis plus dans l'impro. Ça a été un cauchemar parce que quand on te met des bâtons dans les roues et qu'on t'empêche de faire correctement ton travail; c’est pas bien », confie-t-il dans l'émission YouTube de Jordan De Luxe, Le Jet de Luxe.