«Je t’aime» : La déclaration de Zidane à la télévision après avoir pris «beaucoup de plaisir» 

Au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane, passé par Cannes, Bordeaux, la Juventus, le Real Madrid et l’équipe de France, a évolué avec de très nombreux coéquipiers. Mais voilà que certains l’ont plus marqué profondément que d’autres. C’est ainsi que Zidane n’avait pas hésité à faire une belle déclaration à l’un d’entre eux.
Pour Zinedine Zidane, des coéquipiers connus au cours de sa carrière sont devenus plus que des simples connaissances. En effet, sur le terrain, Zizou a noué de très fortes amitiés. Ça a bien évidemment été le cas avec Christophe Dugarry, mais pas seulement… Entre Zidane et Bixente Lizarazu, le lien est également très fort et on a pu s’en apercevoir lors de Téléfoot en 2023.
« On est assez proche pour se dire ces choses là »
En effet, invité de l’émission de TF1, Zinedine Zidane avait dit tout le bien qu’il pensait de son ancien coéquipier à Bordeaux et en équipe de France. « Bixente, je pense que c’est celui avec lequel j’ai eu beaucoup de plaisir à évoluer sur le terrain. Avec peut-être Ronaldo, le Brésilien. D’abord à Bordeaux, puis avec l’équipe de France. Liza, tu sais très bien ce que je pense, moi je t’aime tout simplement. On est assez proche pour se dire ces choses là. Tu sais ce que je pense de toi », avait-il déclaré à Bixente Lizarazu. De quoi chambouler ce dernier, qui lui avait alors répondu : « Ça me bouscule beaucoup. Et je l'aime aussi. Je t'aime Zizou aussi ».
« Bixente c’est le seul qui aurait pu me contenir »
C’est un lien spécial qui unit donc Zinedine Zidane et Bixente Lizarazu. D’ailleurs, l’ancien du Real Madrid avait même dit à propos de son coup de tête lors de la finale de la Coupe du monde 2006 : « Oui, je pense que Bixente c’est le seul qui aurait pu me contenir. Et oui, il aurait été important ce soir-là, s’il avait été à mes côtés, même si de toute façon on ne peut pas refaire le passé. Voilà, je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, encore une fois, mais ça fait partie de mon parcours ».