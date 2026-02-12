«Il y a qu'un seul truc que je ne peux pas te laisser dire» : La question qui agace Pierre Ménès !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais actif sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès répond régulièrement aux questions de ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et parfois, l’ancien journaliste de Canal+ s’agace de certaines questions et ne manque pas de le faire savoir.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a pris l'habitude de répondre aux questions de certains de ses followers. Mais toutes ne lui plaisent pas forcément. Ainsi, l'une d'elles portait sur Christophe Dugarry et son comportement à la radio. Son ton musclé ne plait pas à tout le monde, et il est demandé à Pierre Ménès si les attaques du consultant de RMC ne l'agaçait pas, surtout venant d'un «joueur aussi moyen». Et cette remarque n'a pas du tout plu à l'ancien journaliste de Canal+ qui ne manque pas de le faire savoir.

Pierre Ménès s'agace d'une question sur Christophe Dugarry « Il y a qu'un seul truc que je ne peux pas te laisser dire, c'est que Christophe Dugarry était un joueur moyen. Cela fait partie des légendes urbaines parce que Christophe Dugarry a été un grand joueur. Ce n'est pas parce qu'il ne mettait pas beaucoup de buts que ce n'était pas un grand joueur. Je ne laisserai jamais dire que Dugarry était un joueur moyen, parce que ce n'est pas vrai », lance-t-il sur sa chaine YouTube.