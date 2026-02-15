«Il doit se poser les bonnes questions», un nouveau départ inévitable à l’OM ?

Alexis Brunet

L’OM traverse une crise majeure actuellement. Après Roberto De Zerbi il y a quelques jours, c’est maintenant Medhi Benatia qui a décidé de quitter Marseille. Le directeur du football a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué et la situation marseillaise ne s’arrange donc pas. De plus, un nouveau départ d’envergure pourrait tomber prochainement.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a annoncé une nouvelle importante : le départ de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien ne semblait plus être l’homme capable de redresser le club phocéen, qui traverse une période très compliquée. Samedi, face à Strasbourg (2-2), c’est donc Jacques Abardonado qui était présent sur le banc marseillais.

Après De Zerbi, c’est Benatia qui s’en va Le départ de Roberto De Zerbi est donc un vrai coup dur pour l’OM, mais ce n’est pas terminé. Ce dimanche, c’est Medhi Benatia qui a annoncé qu’il avait décidé de quitter Marseille. Le désormais ancien directeur football du club phocéen a publié un communiqué pour s’expliquer. « Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. »