Real Madrid : Un phénomène veut éclipser Mbappé !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid va être confronté à un sérieux problème. Kylian Mbappé s’est blessé après la victoire contre Alavés ce mardi (3-2) et sera donc indisponible pour les trois prochaines semaines. Les Merengue vont donc devoir trouver quelqu’un pour le remplacer. Endrick estime d’ailleurs être prêt à prendre la place de la star de 25 ans.

Après avoir galéré à ses débuts, Kylian Mbappé était en train de monter en puissance au Real Madrid. De nouveau buteur ce mardi contre Alavés (3-2), le capitaine de l’équipe de France en est désormais à 7 réalisations en 9 matchs sous le maillot des Merengue. Cependant, l’attaquant de 25 ans sera éloigné des terrains quelques temps.

Mbappé forfait pour les trois prochaines semaines

En effet, Kylian Mbappé s’est blessé après la réception d’Alavés. « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution » a d’ailleurs indiqué le Real Madrid à travers un communiqué. L’international français devrait ainsi être indisponible pour les trois prochaines semaines. Carlo Ancelotti va donc devoir trouver quelqu’un pour le remplacer.

Endrick veut avoir sa chance !

Et d’après les informations de SPORT, Endrick réclamerait sa chance au Real Madrid depuis un petit moment maintenant. Le phénomène brésilien souhaite profiter de la blessure de Kylian Mbappé pour prouver ce qu’il peut faire avec plus de temps de jeu. L’attaquant de 18 ans veut aussi montrer qu’il mérite d’être plus souvent sur le terrain, et éventuellement éclipser Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si Carlo Ancelotti donnera une chance à Endrick de s’exprimer, et s’il fera plus confiance à Arda Güler aux côtés de Vinicius Jr et Rodrygo. L’entraîneur du Real Madrid pourrait également miser sur le retour d’Eduardo Camavinga pour faire monter Jude Bellingham d’un cran et partir sur un 4-4-2 similaire à ce qu’il mettait en place la saison dernière. À suivre...