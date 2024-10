Mbappé : La grande galère imposée au Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait maintenant plusieurs années que le Real Madrid et Florentino Pérez tournaient autour de Kylian Mbappé. Après plusieurs échecs, la Casa Blanca a enfin mis la main sur l’international français, qui a quitté le PSG cet été. Un sacré renfort donc pour Carlo Ancelotti, qui s’est offert par la même occasion un sacré casse-tête.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé n’a pas souhaité prolonger. Ainsi, après 7 saisons avec le club de la capitale, il a fait ses valises pour réaliser son rêve : jouer pour le Real Madrid. Mbappé a donc rejoint le vestiaire de Carlo Ancelotti, qui doit se creuser la tête pour intégrer sa recrue de la meilleure des manières à son équipe. Et cela n’est pas simple…

« Il est obligé de bricoler »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a évoqué la galère de Carlo Ancelotti pour faire jouer Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a ainsi expliqué : « Ancelotti, il se passe tout ce qu’on avait prévu. Il est obligé de bricoler, avec Rodrygo qui prend forcément mal le truc… C’est tout ce qu’on avait annoncé ».

« C’est pas terrible et ça sera pas terrible »

« Tout Ancelotti qu’il est, tout Real qu’il est, à partir du moment où t’as Vinicius et Mbappé, t’es obligé de faire jouer les deux et tu te démerdes et faut y arriver. C’est pas terrible et ça sera pas terrible, mais ça n’empêchera pas de gagner car l’addition de talents, Ancelotti arrive à manager pour qu’il en ressorte quelque chose », a poursuivi Carlo Ancelotti.