Kylian Mbappé : Une star lui donne la solution pour cartonner au Real Madrid !

Buteur dimanche avec le Real Madrid contre Getafe, Kylian Mbappé parviendra-t-il à enfin retrouver son rythme de croièsire et son meilleur niveau sous le maillot du club merengue ? Son coéquipier belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, glisse quelques conseils à l’ancienne star du PSG pour y parvenir…

Largement pointé du doigt depuis le début de la saison pour ses performances décevantes avec le Real Madrid, Kylian Mbappé affiche pourtant des statistiques assez honorables sur le papier (8 buts et 1 passe décisive en 13 matchs de Liga). L’ancien attaquant du PSG a inscrit un beau but face à Getafe dimanche, et en zone mixte après ce succès du Real Madrid (2-0), Thibaut Courtois s’est confié sans détour sur la situation de Mbappé en lui glissant quelques conseils.

« C’est un grand joueur »

« On le soutient, c’est un grand joueur. Son but, c’est sûrement l’occasion la plus difficile à marquer. Après, c’est un peu de malchance. Les buts, c’est comme une bouteille (de ketchup) avec quelque chose à l’intérieur : tu frappes dessus, parfois ça sort juste un petit peu, mais d’un coup, ça sort tout seul. Il a une volonté énorme. Il a créé des occasions, il a pris des espaces, il a bien défendu. S’il continue comme ça, on est sûr que ça va être très bien », confie le gardien belge du Real Madrid, qui conseille à Mbappé de rester serein et concentré sur ses objectifs.

« Il faut être calme... »

« Période difficile pour Kylian Mbappé ? Ce n’est pas un manque de professionnalisme ou d’envie. C’est la même chose qui m’est arrivée quand je suis arrivé. Il y a des moments où ça ne marche tout simplement pas. Ce n’est pas une question de vouloir moins ou de ne pas faire d’efforts. Il faut être calme et continuer. Il faut un match référence qui sera le tournant, et je suis sûr que ça lui arrivera. J’espère que le but d’aujourd’hui lui donnera confiance pour marquer trois buts contre l’Athletic », poursuit Courtois.