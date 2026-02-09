Kylian Mbappé malheureux ? L’étrange révélation du côté de l’Espagne…

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme au Real Madrid, Kylian Mbappé continue d'enchaîner les buts. Le club espagnol n'arrive toujours pas à déployer un niveau de jeu assez satisfaisant malgré l'arrivée du nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa. D'ailleurs l'attaquant français ne serait pas aussi heureux qu'il y a quelques mois.

Auteur d'une saison époustouflante pour le moment, Kylian Mbappé en est pour le moment à 38 buts en 31 matches. Mais l'attaquant français rêve comme tous ses coéquipiers de grands titres et pour le moment, le Real Madrid n'arrive pas à s'en procurer. Le club reste au contact du FC Barcelone en Liga mais il faudra afficher plus de conviction lors des grands rendez-vous. Peut-être que le niveau actuel de satisfaction chez Mbappé n'est pas suffisant...

Kylian Mbappé : L’annonce au sujet de Cristiano Ronaldo qui risque de beaucoup lui plaire ! https://t.co/cRPQZurqvx — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

Un changement d'entraîneur au Real Madrid qui coûte cher ? Depuis son arrivée en 2024, Kylian Mbappé a connu 3 entraîneurs différents au Real Madrid. Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti l'an dernier mais il n'a pas pu insuffler une dynamique très positive dans la capitale espagnole. L'ancien joueur du club, qui avait réalisé des merveilles sur le banc du Bayer Leverkusen, a fini par quitter le Real début janvier pour laisser sa place à Alvaro Arbeloa, son ancien coéquipier. Ce changement d'entraîneur a peut-être eu plus d'impact que prévu chez Kylian Mbappé.