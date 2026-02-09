Kylian Mbappé malheureux ? L’étrange révélation du côté de l’Espagne…

En grande forme au Real Madrid, Kylian Mbappé continue d'enchaîner les buts. Le club espagnol n'arrive toujours pas à déployer un niveau de jeu assez satisfaisant malgré l'arrivée du nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa. D'ailleurs l'attaquant français ne serait pas aussi heureux qu'il y a quelques mois.
Auteur d'une saison époustouflante pour le moment, Kylian Mbappé en est pour le moment à 38 buts en 31 matches. Mais l'attaquant français rêve comme tous ses coéquipiers de grands titres et pour le moment, le Real Madrid n'arrive pas à s'en procurer. Le club reste au contact du FC Barcelone en Liga mais il faudra afficher plus de conviction lors des grands rendez-vous. Peut-être que le niveau actuel de satisfaction chez Mbappé n'est pas suffisant...
Un changement d'entraîneur au Real Madrid qui coûte cher ?
Depuis son arrivée en 2024, Kylian Mbappé a connu 3 entraîneurs différents au Real Madrid. Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti l'an dernier mais il n'a pas pu insuffler une dynamique très positive dans la capitale espagnole. L'ancien joueur du club, qui avait réalisé des merveilles sur le banc du Bayer Leverkusen, a fini par quitter le Real début janvier pour laisser sa place à Alvaro Arbeloa, son ancien coéquipier. Ce changement d'entraîneur a peut-être eu plus d'impact que prévu chez Kylian Mbappé.
Mbappé regrette le départ de Xabi Alonso
Visiblement très attaché à Xabi Alonso, Kylian Mbappé serait moins heureux au Real Madrid depuis son départ et l'arrivée d'Alvaro Arbeloa au poste d'entraîneur du club espagnol d'après des informations rapportées par El Partidazo de Cope. « Ce fut court, mais un réel plaisir de jouer pour vous et d’apprendre à vos côtés. Merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d’un entraîneur visionnaire et fin connaisseur du football. Bonne chance pour la suite » avait-il écrit à l'attention de Xabi Alonso après son départ le mois dernier sur Instagram. Cela ne l'empêche pas pour autant de continuer sa moisson de buts, lui qui a encore inscrit un but face à Valence dimanche.