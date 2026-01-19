Kylian Mbappé, la séparation avec une superstar !

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Vinicius Jr au Real Madrid. Le Brésilien est conspué par les supporters madrilènes, qui jugent ses performances comme insuffisantes. Et comme si cela ne suffisait pas, les négociations pour la prolongation de l’attaquant de 25 ans n’avancent pas. Il faut dire que l’international auriverde réclamerait un traitement à la Kylian Mbappé.

Les négociations patinent entre Vinicius Jr et le Real Madrid Comme le rapporte SPORT, le Real Madrid ne serait pas enclin à accéder aux demandes de Vinicius Jr. Ce dernier réclamerait d’être placé à la même hauteur que Kylian Mbappé. Le Brésilien estimerait que le club est ingrat car il ne lui offre pas le statut qu’il a mérité grâce à ses prestations les années avant que l’ancien du PSG ne débarque.