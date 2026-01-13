Cristiano Ronaldo avec une superstar, l’incroyable relation !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Vinicius Jr s’est montré à son avantage avec le Real Madrid malgré la défaite contre le FC Barcelone (3-2). Buteur, l’international auriverde est devenu le joueur madrilène ayant été le plus décisif en finale d’une compétition. Le Brésilien a notamment rejoint un certain Cristiano Ronaldo avec trois matchs de moins.

Ce dimanche, un nouveau trophée a échappé au Real Madrid. Le club madrilène s’est incliné en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (3-2). Malgré tout, Vinicius Jr s’est montré à son avantage en l’absence de Kylian Mbappé. Le Brésilien a délivré une prestation convaincante et a même marqué son premier but depuis 19 matchs.

Vinicius Jr rejoint Cristiano Ronaldo Comme le rapporte AS, Vinicius Jr est de cette manière devenu le joueur du Real Madrid ayant été le plus décisif en finale. L’attaquant de 25 ans a notamment rejoint un certain Cristiano Ronaldo. Seulement, il a fallu trois matchs de moins à l’international auriverde pour atteindre ce total, symbole de la relation que Vinicius Jr partage avec le Real Madrid.