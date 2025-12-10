Divorce à 80M€ : Zidane est parti !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait été l'attraction du mercato estival 2001 avec son départ de la Juventus Turin pour le Real Madrid. Le club merengue avait déboursé pas moins de 80M€ pour le meneur de jeu français, qui actait donc le divorce entre Zidane et la Juve après une belle histoire de cinq ans. Retour sur l'opération.

C'est l'un des transferts qui a marqué l'histoire du football français : en 2001, Zinedine Zidane avait acté son divorce avec la Juventus Turin pour franchir une étape majeur dans sa carrière et rejoindre les Galactiques du Real Madrid. Montant de l'opération : 80M€, soit un record historique à cette époque. Et Luciano Moggi, le directeur général de la Juve à cette époque, s'était confié sur les coulisses du transfert de Zidane.

Zidane, les coulisses du départ « Nous pensions à remanier l’équipe, et même si c’était un joueur formidable, Fiat n’allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value. J’ai rencontré Florentino Pérez alors qu’il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m’a demandé s’il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J’ai dit oui, sans problème », a expliqué Moggi à ABC sur sa séparation avec Zinedine Zidane, et son transfert au Real Madrid qui a rapporté très gros à la Juventus Turin.