«Catastrophique» : Zidane victime collatérale dans un débat sur Kylian Mbappé

Le comportement de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, de nombreux observateurs reprochant à l'attaquant français du Real Madrid d'avoir joué sur la détresse de Brahim Diaz en tirant la couverture à lui avec sa panenka inscrite contre Villarreal. Et à l'occasion d'un débat à ce sujet sur RMC, Zinedine Zidane a lui aussi été critiqué.
Le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Villarreal le week-end dernier en Liga avec un doublé de Kylian Mbappé, mais c'est davantage le comportement du capitaine de l'équipe de France que sa performance sportive qui a fait parler suite à ce match. Mbappé a en effet inscrit une panenka sur penalty avant d'aller en direction de Brahim Diaz en lui dédiant ce but, clin d'oeil au raté du milieu offensif marocain qui avait provoqué la défaite de sa sélection en finale de la CAN face au Sénégal quelques jours plus tôt. Certains observateurs estiment que Kylian Mbappé a tout simplement humilié son coéquipier du Real Madrid, et le débat a fait réagir lundi au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.
« Mbappé n'a pas voulu lui faire de mal »
Le journaliste Florent Gautreau a livré son point de vue sur ce geste de Kylian Mbappé et n'y voit rien de volontairement humiliant envers Brahim Diaz : « La panenka de Mbappé ? Tu as ton pote sur le banc qui est traumatisé. Évidemment que Mbappé n'a pas voulu faire de mal à son pote. Je pense que sa démarche est purement sincère. C'est peut-être une connerie, je ne sais pas. Mais maintenant, on lui tombe dessus pour n'importe quel sujet. Qu'il fasse un truc ou pas. S'il n'avait rien dit sur Brahim Diaz on l'aurait relevé. Il fait une panenka, je pense qu'il la fait sincèrement », explique-t-il, avant de mêler un certain Zinedine Zidane au débat.
Zidane et son «coup de boule catastrophique»
Selon Florent Gautreau, Mbappé est injustement critiqué à ses moindres faits et gestes, tandis que Zinedine Zidane était largement plus protégé avec une attitude qui a pourtant laissé à désirer à certains moments : « En revanche pour avoir connu l'époque Zidane : il ne prenait aucun risque, ne faisait aucune décla, ne disait rien et il est adoré. Il a mis un coup de boule catastrophique pour l'image du foot et ses coéquipiers, il s'en est quand même très bien sorti dans l'image globale. Je pense que si Mbappé faisait ce qu'a fait Zidane avec ce coup de boule... On ne lui passe rien. Ce mec a du panache, il veut faire des trucs. En l'occurence je pense que c'était un vrai geste de soutien. Peut-être que c'est maladroit, mais en tout cas, il n'a plus le droit de rien faire. Je préfère Mbappé et ses erreurs avec ses prises de position maladroites parfois », poursuit le journaliste. Le message est passé...