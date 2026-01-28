«Catastrophique» : Zidane victime collatérale dans un débat sur Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le comportement de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, de nombreux observateurs reprochant à l'attaquant français du Real Madrid d'avoir joué sur la détresse de Brahim Diaz en tirant la couverture à lui avec sa panenka inscrite contre Villarreal. Et à l'occasion d'un débat à ce sujet sur RMC, Zinedine Zidane a lui aussi été critiqué.

Le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Villarreal le week-end dernier en Liga avec un doublé de Kylian Mbappé, mais c'est davantage le comportement du capitaine de l'équipe de France que sa performance sportive qui a fait parler suite à ce match. Mbappé a en effet inscrit une panenka sur penalty avant d'aller en direction de Brahim Diaz en lui dédiant ce but, clin d'oeil au raté du milieu offensif marocain qui avait provoqué la défaite de sa sélection en finale de la CAN face au Sénégal quelques jours plus tôt. Certains observateurs estiment que Kylian Mbappé a tout simplement humilié son coéquipier du Real Madrid, et le débat a fait réagir lundi au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.

« Mbappé n'a pas voulu lui faire de mal » Le journaliste Florent Gautreau a livré son point de vue sur ce geste de Kylian Mbappé et n'y voit rien de volontairement humiliant envers Brahim Diaz : « La panenka de Mbappé ? Tu as ton pote sur le banc qui est traumatisé. Évidemment que Mbappé n'a pas voulu faire de mal à son pote. Je pense que sa démarche est purement sincère. C'est peut-être une connerie, je ne sais pas. Mais maintenant, on lui tombe dessus pour n'importe quel sujet. Qu'il fasse un truc ou pas. S'il n'avait rien dit sur Brahim Diaz on l'aurait relevé. Il fait une panenka, je pense qu'il la fait sincèrement », explique-t-il, avant de mêler un certain Zinedine Zidane au débat.