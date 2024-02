CAN 2024 - Côte d'Ivoire : «C'est le diable qui te challenge», cette annonce a tout changé

Amadou Diawara

Sébastien Haller a été le héros de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, le buteur de 29 ans a inscrit le but victorieux lors de la finale contre le Nigeria. Et pourtant, Sébastien Haller aurait pu sortir sur blessure et ne jamais marquer lors de cette rencontre.

Arrivé blessé à la Coupe d'Afrique des Nations, Sébastien Haller n'a pu lancer sa compétition que lorsque la phase à éliminations directes a commencé. Et à ce moment-là, il n'était pas encore à 100%. Monté peu à peu en puissance, Sébastien Haller a eu une rechute lors de la finale de la CAN contre le Nigeria. D'ailleurs, l'attaquant ivoirien a demandé à sortir dans le dernier quart d'heure de jeu. Mais grâce à Ghislain Konan, Sébastien Haller est finalement resté sur le terrain, inscrivant le but victorieux face aux Super Eagles à la 81ème minute (2-1).

Mbappé - PSG : Luis Enrique a pris une décision vitale https://t.co/7bMcJ1nQ2g pic.twitter.com/KQKIw3rKs2 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Blessé, Haller a offert la CAN à la Côte d'Ivoire

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot , Sébastien Haller a raconté comment Ghislain Konan l'avait dissuadé de sortir du terrain. « Il voit que j'ai mal et que je veux sortir mais il me dit : "ça, c'est le Diable qui te challenge, reste sur le terrain et tu vas voir". Je l'ai regardé et j'ai dit 'je m'excuse, pardon'. Je suis resté et quelques minutes après, je marque. Tout le monde m'attendait et me regardait, j'ai été décisif. Le fait de pouvoir le faire, ça fait du bien, ça rend fier », a reconnu le buteur du Borussia Dortmund sur TF1 ce dimanche.

«Reste sur le terrain et tu vas voir»

Victime d'une entorse de la cheville, Sébastien Haller ne va pas reprendre la compétition avec le Borussia Dortmund de si tôt. En effet, comme l'a annoncé le BVB, le champion d'Afrique ivoirien doit rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.