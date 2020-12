Foot - Bayern

Bayern Munich : Lewandowski s’enflamme après son prix !

Publié le 17 décembre 2020 à 22h26 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2020 à 22h27

Victorieux du Trophée The Best 2020, Robert Lewandowski devance Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et le Polonais ne cache pas sa joie.