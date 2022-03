Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Cette terrible sortie sur les chances d'Alaphilippe au Tour de France !

Publié le 27 mars 2022 à 17h35 par D.M.

Manager général de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, Patrick Lefevere ne pense pas que Julian Alaphilippe soit en capacité de remporter le Tour de France.

Ces dernières années, Julian Alaphilippe a confié qu’il ne se battait pas pour le classement général lors du Tour de France. Lors de la prochaine édition, ses objectifs pourraient-ils être revus à la hausse ? « Si ça doit se faire, ça se fera. Je suis toujours motivé pour faire le Tour de France mais j'ai quasiment 30 ans. Or des mecs de 22 ans débarquent et font podium dès leur première course de trois semaines, des Pogacar gagnent partout, tout le temps. Je ne me compare pas à eux. J'essaie de construire la meilleure carrière possible avec mes moyens » confiait le champion du monde en décembre dernier au sujet de ses chances durant la Grande Boucle.

« Je ne pense pas qu'il puisse gagner le Tour »