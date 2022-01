Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour le prochain Tour de France !

14 janvier 2022

En difficulté depuis 2020, Thibaut Pinot espère performer lors du prochain Tour de France, sur les routes qui l'ont révélé au grand public.

Proche de remporter le Tour de France en 2019, Thibaut Pinot a connu deux saisons galères, marquées par des chutes, des blessures, mais aussi des doutes. Agé seulement de 31 ans, le coureur de la Groupama-FDJ avait même songé à se retirer des pelotons et de prendre sa retraite. Mais finalement, Pinot s’est reconstruit et s’apprête à débuter une nouvelle saison, avec des objectifs élevés. Accompagné de David Gaudu et de Michael Storer, le coureur français espère notamment performer lors du prochain Tour de France et, si possible, monter sur le podium.

« Le podium ? On est tous concernés par cet objectif »