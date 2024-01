Cyclisme : Après avoir tout plaqué, Marion Rousse hallucine

Thibault Morlain

Avant d’être la consultante et la directrice du Tour de France femmes qu’on connait aujourd’hui, Marion Rousse était auparavant cyclisme professionnelle. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe faisait partie du peloton, mais très tôt, elle a arrêté sa carrière. En 2015, Rousse a tiré sa révérence et hallucine de voir à quel point sa disciple a changé et évolué au fil des années.

On ne le sait pas forcément, mais Marion Rousse a été championne de France de cyclisme en 2012. En effet, si on connait davantage la compagne de Julian Alaphilippe en tant que consultant sur le Tour de France hommes sur France Télévisions et depuis quelques années maintenant comme directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a été professionnelle. Passée notamment par la Lotto Soudal, celle qui est aujourd’hui âgée de 32 ans a toutefois arrêté très tôt sa carrière professionnelle pour tenter de relever d’autres défis. Ainsi, c’est en 2015 que Marion Rousse a décidé de dire au-revoir au peloton.

« J'ai l'impression de ne pas avoir fait du tout le même sport ! »

Entre le temps où Marion Rousse a décidé d’arrêter sa carrière et aujourd’hui, le cyclisme a considérablement évolué. Un changement évoquée par la directrice du Tour de France femmes. Pour GEO , Marion Rousse a avoué : « L’impression que le cyclisme féminin a évolué depuis que j’ai arrêté ma carrière ? J'ai l'impression de ne pas avoir fait du tout le même sport ! Nous, on dormait dans des lycées, les médias ne s'intéressaient pas à nous, il n'y avait pas d'argent… Seulement quatre ou cinq filles étaient rémunérées pour faire du vélo, donc c'était forcément les mêmes qui gagnaient. Moi, j'étais cycliste professionnelle, mais je n'avais de "professionnelle" que le mot, parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner le matin, et que j'aille travailler l'après-midi pour gagner de l’argent ».

« Tu sais que puisque tu es une femme, tu ne feras jamais le Tour de France »