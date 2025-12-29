Zinedine Zidane et l’argent : Il n’a presque rien !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son passé de footballeur et l’argent engrangé tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane est resté un homme simple, sans grand besoin. En marge des JO de Paris 2024, l’ancienne star de l’équipe de France avait fait quelques confidences sur son mode de vie…

Pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a pris son mal en patience avant de voir le poste se libérer. Sans contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, l’ex-meneur de jeu n’a pas eu besoin de relever un autre défi qui ne l’intéressait pas grâce à l’argent récolté durant sa carrière de joueur et d’entraîneur, tout en adoptant un mode de vie très simple.

« Je n’ai pas des tonnes de choses et j’achète peu » Interrogé en 2024 par EnVols, site spécialisé dans les voyages, sur le contenu de sa valise lors de ses déplacements, Zinedine Zidane avait fait quelques confidences. « Je pourrais même vivre avec moins. Je garderais quelques affaires et de la musique française, pour les mots. Je réécoute pas mal Balavoine, Goldman et Michel Berger en ce moment. Quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte, mais cela me parle de plus en plus. Sinon, je n’ai pas des tonnes de choses et j’achète peu, avait confié Zidane. Il m’arrive de sortir une paire de baskets d’il y a 20 ans, et, si je n’en veux plus, je l’offre à un proche. Posséder des objets, ce n’est pas vraiment mon truc. »