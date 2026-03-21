Zidane, le jour où il s’est énervé avec une célébrité : «Il a eu des propos menaçants»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme une véritable légende du football, Zinedine Zidane était également réputé pour avoir un tempérament de feu, que ce soit sur le terrain et en dehors. Un célèbre consultant du football français révèle d’ailleurs s’être pris le bec par le passé avec Zidane, qui lui aurait passé un coup de fil menaçant à la fin de sa carrière de joueur.

C’est un fait, Zinedine Zidane a toujours fait l’unanimité sur le plan sportif et s’est imposé comme l’un des plus grands sportifs français de tous les temps. Mais la nervosité de l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France lui a parfois joué des tours, comme ce fut le cas le soir de la finale de la Coupe du Monde 2006, le tout dernier match de sa carrière. Zidane avait été expulsé en prolongations pour son célèbre coup de tête sur Marco Materazzi, et c’est alors que Pierre Ménès est entré en scène…

«C'est Zinedine» : Le jour où Zidane lui a proposé de signer par téléphone, «j'ai cru à une blague» https://t.co/j5DLFtPoVU — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien… » L’ancien consultant de Canal +, qui travaillait à ce moment-là pour M6, a révélé un clash avec Zinedine Zidane sur sa chaine Youtube : « Niveau sportif, il est le meilleur joueur français de l’histoire, c’est incontestable. Après, c’est vrai que je n’ai jamais accroché avec l’homme […] Après son expulsion à la finale de la Coupe du monde 2006, M6 nous avait envoyé faire un complément d’enquête à Berlin sur l’expulsion de Zidane. J’avais eu (Christophe) Dugarry quelques jours avant, qui m’avait dit : ‘Vas-y mollo avec Zidane, il ne va pas bien en ce moment’ », confie Pierre Ménès, qui aurait par la suite été menacé par Zidane en personne au téléphone.