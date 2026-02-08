Un joueur comme Neymar à l'OM ? «C’est niveau Ballon d’or»

Pendant des années, Neymar a fait le bonheur du PSG avec ses nombreux buts et ses gestes techniques. Le Brésilien était capable de faire gagner des matchs à son équipe grâce à un éclair de génie et l’OM posséderait également un joueur de ce talent. Un élément qui pourrait d’ailleurs prétendre au Ballon d’or selon l’un de ses coéquipiers.
En 2017, un ouragan déferlait sur la Ligue 1. Alors joueur du FC Barcelone, Neymar atterrissait au PSG contre la coquette somme de 222M€. Le Brésilien n’a pas permis au club de la capitale de remporter la Ligue des champions, mais il a toutefois marqué de son empreinte le championnat de France. Tout le monde se rappelle de ses dribbles de génie et de ses nombreux buts spectaculaires.
Neymar est retourné du côté de Santos
Malheureusement, l’histoire de Neymar au PSG ne s’est pas très bien terminée. Le Brésilien a été poussé vers la sortie et il a été vendu pour environ 90M€ à Al-Hilal. En Arabie saoudite, il a très peu joué à cause des blessures encore une fois et il a rapidement fait ses valises pour revenir dans son pays. L’attaquant évolue actuellement du côté de Santos, qu’il essaie de maintenir en première division, et il tente également de retrouver de sa splendeur pour être appelé pour la prochaine Coupe du monde.
L’OM tient son Neymar ?
Si Neymar n’évolue donc plus en France, la Ligue 1 possède peut-être un joueur de son talent. Alors qu’il a joué avec le Brésilien au PSG, Timothy Weah a été interrogé sur la comparaison avec Mason Greenwood. Selon l’Américain, son actuel coéquipier à l'OM n’a rien à envier à l’ancien Parisien. « Mason, c'est l'un des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué dans ma carrière. Il joue avec les deux pieds et il est capable de faire un dribble de ouf. Pour moi, c'est niveau Ballon d’Or », a déclaré le Marseillais à Téléfoot. Un beau compliment que l’intéressé appréciera sûrement.