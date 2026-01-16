Un attaquant «important» attendu à l'OM, l'annonce de De Zerbi 

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM s’est offert une promenade de santé en Coupe de France face à Bayeux en s’imposant 9-0. Pierre-Emerick Aubameyang n’était alors pas de la partie, car le Gabonais avait bénéficié de quelques jours de repos de la part de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien compte toutefois sur son attaquant, qui aura notamment un grand rôle à jouer en fin de saison selon lui.

Que cela soit avec l’OM ou le Gabon, les dernières semaines de Pierre-Emerick Aubameyang n’ont pas été faciles à vivre. L’attaquant a perdu le Trophée des champions avec le club phocéen et il a également été éliminé dès la phase de poule de la CAN avec trois défaites en autant de rencontres. Une série de coups durs qui ont poussé Roberto De Zerbi à accorder quelques jours de repos à l’ancien joueur d’Arsenal.

« Il sera important sur les derniers mois » Roberto De Zerbi sait qu’il doit faire attention à Pierre-Emerick Aubameyang et il l’avait donc laissé au repos contre Bayeux en Coupe de France. L’entraîneur italien a toutefois fait savoir en conférence de presse ce vendredi que l’attaquant sera très important pour l’OM, surtout en fin de saison. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est toujours le terrain qui parle. Évidemment qu'on peut avoir des idées en tête, mais comme l'année dernière avec Maupay, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Pour Aubameyang et Gouiri, ils ont des caractéristiques différentes. Gouiri aime jouer avec l'équipe, faire progresser le bloc. Aubameyang a beaucoup joué ces derniers mois, là je pense qu'il a besoin de retrouver son énergie. Pas forcément sur le banc, mais il a besoin de retrouver de l'énergie, car il sera important sur les derniers mois. »