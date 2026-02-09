Surprise à l’OM, Longoria éclipsé par une femme ?

Alexis Brunet

Depuis 2020, Pablo Longoria occupe des fonctions de dirigeant au sein de l’OM. Dès 2021, l’Espagnol a d’ailleurs été nommé président du club phocéen et même s’il a pensé à quitter son poste, il est toujours présent. Toutefois, dernièrement son pouvoir a quelque peu diminué du côté de Marseille et il serait en train de se faire éclipser par une femme. Explication.

En ce moment, l’OM traverse une période assez compliquée. Tout d’abord il y a eu la grosse défaite en Ligue des champions contre Bruges (3-0) et l’élimination assez délirante à cause d’un but du gardien du Benfica Lisbonne. Le club phocéen a toutefois réussi à redresser la barre en Coupe de France en s’imposant 3-0 contre le Stade Rennais et en se qualifiant donc pour les quarts de finale. Malheureusement, l’équipe de Roberto De Zerbi est de nouveau tombée de haut dimanche soir en s’inclinant 5-0 contre le PSG au Parc des princes.

Shéhérazade Semsar de Boisséson prend de l’importance à l’OM Forcément, cette période compliquée pour le club phocéen l’est forcément également pour son président Pablo Longoria. Ce dernier tient pour le moment la barre, mais il est en train de perdre un peu d’influence. Selon les informations de La Provence, cela s’explique car Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, prend beaucoup plus d’importance du côté de Marseille, "dans le fonctionnement du club, sa vie quotidienne, les objectifs fixés et même bien au-delà". Elle était d’ailleurs présente en tribunes lors du match de Coupe de France contre le Stade Rennais et cela avait interpellé en interne.