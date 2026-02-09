Surprise à l’OM, Longoria éclipsé par une femme ?

Depuis 2020, Pablo Longoria occupe des fonctions de dirigeant au sein de l’OM. Dès 2021, l’Espagnol a d’ailleurs été nommé président du club phocéen et même s’il a pensé à quitter son poste, il est toujours présent. Toutefois, dernièrement son pouvoir a quelque peu diminué du côté de Marseille et il serait en train de se faire éclipser par une femme. Explication.
En ce moment, l’OM traverse une période assez compliquée. Tout d’abord il y a eu la grosse défaite en Ligue des champions contre Bruges (3-0) et l’élimination assez délirante à cause d’un but du gardien du Benfica Lisbonne. Le club phocéen a toutefois réussi à redresser la barre en Coupe de France en s’imposant 3-0 contre le Stade Rennais et en se qualifiant donc pour les quarts de finale. Malheureusement, l’équipe de Roberto De Zerbi est de nouveau tombée de haut dimanche soir en s’inclinant 5-0 contre le PSG au Parc des princes.
Shéhérazade Semsar de Boisséson prend de l’importance à l’OM
Forcément, cette période compliquée pour le club phocéen l’est forcément également pour son président Pablo Longoria. Ce dernier tient pour le moment la barre, mais il est en train de perdre un peu d’influence. Selon les informations de La Provence, cela s’explique car Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, prend beaucoup plus d’importance du côté de Marseille, "dans le fonctionnement du club, sa vie quotidienne, les objectifs fixés et même bien au-delà". Elle était d’ailleurs présente en tribunes lors du match de Coupe de France contre le Stade Rennais et cela avait interpellé en interne.
Les yeux et les oreilles de McCourt
Shéhérazade Semsar de Boisséson est également présidente de McCourt Global depuis 2023 et elle est donc le relais de Frank McCourt à Marseille. Son influence n’interroge pas seulement du côté de l’OM car elle était par exemple également présente lors de certaines réunions de la Ligue de football professionnel, ce qui avait surpris, car elle ne s’était pas annoncée. Lors de ces réunions, elle aurait d’ailleurs donné des leçons de gestion aux protagonistes, qui auraient pris son aplomb pour de l’arrogance, voire du mépris. Présent lui aussi lors de ces évènements, Pablo Longoria apparaissait lui "complètement effacé, relégué au rôle de faire-valoir". Shéhérazade Semsar de Boisséson a par ailleurs été contrainte de passer son compte X en privé, alors que plusieurs supporters marseillais auraient révélé des republications douteuses de la vice-présidente du conseil de surveillance du club envers les massacres effectués ces derniers mois dans la bande de Gaza...