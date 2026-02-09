OM : Un joueur du PSG échappe au pire, «il s’en sort bien...»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, le PSG n'a pas eu de mal à se défaire de l'OM au Parc des Princes (5-0). Le club de la capitale reprend la tête du championnat et enfonce un peu plus l'OM dans la crise, qui se retrouve maintenant à 3 points du podium. Mais la soirée aurait pu être bien différente en raison d'un tacle qui aurait pu coûter cher en début de match.

C'est un Classique qui restera dans les annales, en tout cas pour les Parisiens. En disposant largement de leurs rivaux marseillais, les hommes de Luis Enrique n'ont eu aucune pitié pour l'emporter 5 buts à 0. Le scénario aurait pu être très différent si un joueur du PSG avait été exclu du terrain en début de match. L'arbitre aurait pu être plus sévère.

Vitinha proche de la catastrophe, le PSG peut souffler Auteur d'un tacle appuyé sur Leonardo Balerdi en début de match, Vitinha a reçu un carton jaune qui aurait mérité une expulsion selon de nombreux observateurs. Le milieu de terrain portugais aurait alors laissé ses coéquipiers à 10 au bout d'une dizaine de minutes, juste avant le premier but d'Ousmane Dembélé. « Il s’en sort bien. C’est vrai que les ralentis ont tendance à agrandir le caractère impressionnant d’un tacle. Mais là, il met le pied vraiment très haut et vient toucher le tibia du Marseillais. C’est un jaune très orangé. Peut-être que si l’impact avait été plus fort, la couleur aurait été différente » estime Bruno Derrien, ancien arbitre international, pour Le Parisien.