PSG : Le troll sur les réseaux sociaux qui fait du bruit en Espagne…

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG est venu à bout de l’OM au Parc des princes sur le score de 5-0. Une rencontre à sens unique qui a entraîné par la suite de nombreux trolls envers le club phocéen. Toutefois, avant la rencontre, une publication du club de la capitale a fait beaucoup parler, mais pas à Marseille, plutôt du côté de l’Espagne.

C’est ce qui s’appelle une démonstration. Face à l’OM dimanche soir, le PSG a régalé les spectateurs du Parc des princes en signant une victoire propre et sans bavure sur le score de 5-0. Les Parisiens se sont imposés grâce à un très beau doublé d’Ousmane Dembélé, une réalisation de Kang-in Lee, une autre de Khvicha Kvaratskhelia et un contre son camp de Facundo Medina. Un succès qui permet à l’équipe de Luis Enrique de reprendre la première place en Ligue 1, avec deux points d’avance sur le RC Lens.

Dro Fernandez a disputé ses premières minutes avec le PSG Forcément, avec un score aussi large, Luis Enrique a fait tourner en fin de match. Le coach du PSG a procédé à plusieurs changements, avec notamment l’entrée en jeu de Dro Fernandez à la place de Senny Mayulu à la 75ème minute. Le jeune milieu offensif a ainsi pu disputer ses premières minutes avec le club de la capitale, lui qui est arrivé en provenance du FC Barcelone lors du mercato hivernal. Des débuts discrets pour le joueur de 18 ans, mais efficace, car il a réussi 100% de ses passes tentées (11/11).