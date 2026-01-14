«Pas de sexe» : La fierté de Laure Boulleau !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le Paris Saint-Germain et l’équipe de France, avant d’entamer sa reconversion comme consultante sur Canal +, Laure Boulleau a participé à la montée en puissance du football féminin dans l’hexagone. Il y a quelques années, l’ex-joueuse s’était félicitée des progrès réalisés dans le milieu.

Joueuse du PSG entre 2005 et 2018, Laure Boulleau a participé à la montée en puissance du football féminin en France, aux côtés de ses anciennes coéquipières en Bleue comme Wendie Renard, Sabrina Delannoy, Amandine Henry, Louisa Nécib, Eugénie Le Sommer ou encore Gaëtane Thiney. Invité d’Europe 1 en 2017, peu avant la fin de sa carrière professionnelle, Laure Boulleau avait affiché sa fierté d’avoir contribué au changement des mentalités vis-à-vis du football féminin.

« Le sport n'a pas de sexe » « Il y a en a de plus en plus (des filles qui jouent au foot) et c’est top. A chaque fois qu’il y a des petites opérations dans les clubs, il y a toujours des filles, même des équipes que de filles, ce qui n’existait pas, constatait Laure Boulleau. Quand on voit les choses évoluer, on se dit qu'on n'a pas servi à rien. Au moins, on a été précurseur d'un mouvement. Notre génération est très heureuse d'avoir montré le chemin, d'avoir montré que tout est possible. Le sport n'a pas de sexe, tout simplement. »