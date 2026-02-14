Un international français à l’OM : «Ce deal est un échec», son salaire à 2M€ le prouve   

L’OM fait partie des meilleurs clubs de France et donc de nombreux joueurs rêvent d’y évoluer. Marseille peut notamment se vanter d’avoir attiré plusieurs internationaux français, mais parfois c’était assez surprenant. Dernièrement, Pablo Longoria avait réussi un sacré coup sur le papier, mais qui n’était pas forcément une réussite pour le joueur et qui a même tourné à la catastrophe.
Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM a l’habitude de réaliser de nombreux transferts. Le dirigeant espagnol adore les périodes de mercato et il a l’habitude de réaliser quelques coups surprises. Lors de l’été 2024, le président marseillais avait réussi un sacré coup en attirant un international français fortement demandé.
Rabiot avait rejoint l'OM en 2024
À la surprise générale, à l’été 2024, Adrien Rabiot avait décidé de rejoindre l’OM. Alors libre de tout contrat après son passage à la Juventus de Turin, le milieu de terrain s’était engagé avec Marseille après la clôture du mercato. Le club phocéen avait alors réussi un gros coup car le Français était pisté par de nombreuses formations. Malheureusement, après une bonne année, Rabiot quitta précipitamment le sud de la France, mis en vente par la direction marseillaise pour s’être battu avec son coéquipier Jonathan Rowe dans le vestiaire à la suite d’une défaite contre Rennes en début de saison. Le Duc a donc fait son retour en Italie, car c’est l’AC Milan qui a réussi à lui mettre la main dessus.
« Ce deal est un échec »
À l’époque, le retour d’Adrien Rabiot en Ligue 1 était vu comme une très bonne chose. L’OM était certes gagnant, mais pas forcément le milieu de terrain, comme l’avait notifié l’agent FIFA Grégoire Akcelrod sur LinkedIn. « Les médias nous expliquent que c’est fantastique que Rabiot rejoigne le 8ème de la dernière saison de Ligue 1. Je ne vois pas le positif de voir un joueur titulaire à la Juventus et en équipe de France rejoindre un club milieu de tableau de Ligue 1 qui ne jouera pas de coupe d’Europe. Comment expliquer que le salaire du joueur va passer de 7M€ net par an à 2M€ net par an alors qu’il n’a que 29 ans et qu’il a été titulaire à l’Euro. Ce deal n’a pas été géré par un agent FIFA mais par la mère du joueur. Ce deal est un échec pour un joueur international français. » À l’AC Milan, le Français gagnerait bien plus, car il toucherait environ 5,5M€ par saison selon Le Parisien.