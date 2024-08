Transferts : Échec et mat sur le mercato, le PSG passe aux aveux

Thomas Bourseau

A une semaine de la fin du mercato, Luis Enrique a effectué un premier bilan en conférence de presse jeudi. Bien qu’il soit satisfait de l’effectif mis à sa disposition par les dirigeants parisiens, l’entraîneur du PSG n’a pas cherché à dissimuler les échecs du club pendant la fenêtre des transferts.

En l’espace d’un an, Luis Enrique a témoigné de deux mercato estivaux bien différents. A son arrivée en 2023, le PSG a bouclé douze recrues, en incluant le retour de Xavi Simons qui avait été envoyé dans la foulée au RB Leipzig. Et cet été, la musique est bien différente puisque seuls quatre renforts ont été enregistrés : Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué.

Luis Enrique avoue s’être pris des râteaux cet été

De quoi amplement satisfaire Luis Enrique, de passage en conférence de presse jeudi pour la réception de Montpellier vendredi. « Je crois qu'on a déjà fait un très bon mercato, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas connus mais ce sont des espoirs. Nous sommes toujours ouverts pour progresser. Payer beaucoup pour un joueur, ça peut donner beaucoup de pression ». Néanmoins, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne s’en est pas caché : le club parisien s’est raté de temps à autre dans ses tentatives de persuasion cet été auprès de joueurs.

« A combien de joueurs je parle pour essayer de les faire venir au PSG ? Très clairement, chaque soir, une information sort concernant son avenir soit par moi directement ou par la direction sportive de Luis Campos qui parle avec les représentants du joueur. Donc bien sûr, on parle à des joueurs qui ne viennent pas ensuite ».

Luis Enrique compte bien «laisser partir les joueurs sur lesquels on ne compte plus»

A une semaine exacte de la clôture du mercato estival, Luis Enrique a également adressé un message aux joueurs devenus indésirables concernant leurs avenirs qui s’écrivent loin du PSG. « C’est très difficile de rester de longues années au sein du Paris Saint-Germain. Ce que l’on cherche, c’est de renforcer, mais également laisser partir les joueurs sur lesquels on ne compte plus. Et ça, c’est dans tous les clubs du monde ». D’ailleurs, Carlos Soler et Manuel Ugarte vont ouvrir la voie grâce à leurs transferts vers West Ham et Manchester United.