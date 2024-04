Transfert avorté à l’ASSE, il dévoile les coulisses

Arnaud De Kanel

L'ASSE s'est considérablement renforcée cet hiver et le recrutement porte ses fruits puisque les Verts n'ont jamais été aussi proches de retrouver la Ligue 1. Irvin Cardona a notamment été prêté par Augsbourg, lui qui aurait pu débarquer dans le Forez bien avant cet hiver. Mais il voulait avant tout sécuriser son avenir avec un contrat longue durée.

En manque de temps de jeu à Augsbourg, Irvin Cardona a choisi l'ASSE pour se relancer. L'ancien joueur du Stade Brestois a été prêté par le club allemand jusqu'à la fin de la saison et son arrivée a eu un impact pour les Verts puisqu'il compte déjà 6 buts et 2 passes décisives en 12 matchs. Mais avant de quitter le Finistère pour rejoindre l'Allemagne, Cardona avait discuté avec l'ASSE. Or, il avait privilégié un bail plus long que celui que lui proposait le club stéphanois.

«Ça faisait deux ans que Saint-Étienne était là»

« À partir d’octobre, je ne jouais plus et, parfois, je n’étais même pas dans le groupe. Ce n’était pas évident… Moi, je demandais à aller jouer en réserve pour rester en forme en vue du mercato hivernal. Je savais que je voulais partir en prêt pour retrouver du temps de jeu. Il y avait des clubs de Ligue 1 Uber Eats qui s’intéressaient à moi mais ça faisait deux ans que Saint-Étienne était là et m’appelait pour que je vienne donc ça a été ma première idée. C’était attirant car c’est un club mythique, qui n’a rien à faire en Ligue 2 BKT. Et j’aime les challenges donc c’était parfait pour moi », a confié Irvin Cardona à l'occasion d'un entretien accordé au site de la Ligue 2 BKT, lui qui avait donc recalé l'ASSE quelques mois plus tôt.

«Sur le moment, j’ai fait le choix de la sécurité»