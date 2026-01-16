PSG : Le coup de gueule inattendu sur le mercato !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain nous a habitué à faire des grosses dépenses lors des périodes de mercato, recrutant les plus grandes stars de la planète. Mais la politique a radicalement changé ces dernières années, ce qui n’a pas manqué de surprendre.

La victoire en Ligue des Champions est venue valider le nouveau cap pris par le PSG. Moins de folies, plus de confiance envers les jeunes et surtout carte blanche pour Luis Enrique, qui peut modeler l’équipe selon ses idées.

Aucune recrue au PSG Cela s’est vu l’été dernier, puisque hormis le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier, les Parisiens n’ont fait aucun changement majeur. Les blessures de Nuno Mendes et surtout d’Achraf Hakimi ont laissé penser que le PSG allait faire quelque chose cet hiver, mais pour le moment c’est le calme plat.