OM - Transfert à Paris : Le deal réglé en un coup de fil !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en manque de temps de jeu et que l’OM aimerait s’en séparer, Neal Maupay a vu une nouvelle porte de sortie s’ouvrir à lui. Le Paris FC est intéressé par l’attaquant âgé de 29 ans, un intérêt réciproque. Stéphane Gilli a même déjà échangé avec le joueur et apprécie son profil.

À la recherche d’un attaquant lors de cette période de mercato hivernal, le Paris FC a exploré plusieurs pistes, notamment celles menant à Edin Dzeko (39 ans, Fiorentina) ou bien Mathys Tel (20 ans, Tottenham). Elles semblent en revanche difficiles à concrétiser et le PFC s’est alors lancé sur celle de Neal Maupay.

Maupay a échangé avec Gilli Arrivé à l’été 2024 en provenance d’Everton, l’attaquant âgé de 29 ans a été écarté par l’OM depuis le début de la saison. Il a retrouvé un peu de temps de jeu dernièrement en Coupe de France, mais un départ est toujours souhaité par Marseille, où Neal Maupay est sous contrat jusqu’en juin 2028.