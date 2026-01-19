OM : Signature imminente, la séquence lunaire à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désireux de se renforcer sur ce mercato hivernal, l’OM serait sur le point de boucler la signature d’Himad Abdelli. Très enthousiasmé à l’idée de rejoindre Marseille, le milieu de terrain algérien aurait déjà porté le maillot marseillais cette saison, dans une séquence lunaire captée par les caméras de Ligue 1 +.

Le mercato hivernal de l’OM devrait connaître un tournant dans les prochains jours. En effet, le club phocéen a prévu de se renforcer, notamment au milieu de terrain. Alors que son contrat expire à l’issue de cette saison, Himad Abdelli, meilleurs joueurs d’Angers, devrait rejoindre Marseille dans les prochaines heures.

Abdelli vers l’OM L’international Algérien va rejoindre l’OM, et cela a été confirmé par son entraîneur Alexandre Dujeux. « J’ai discuté avec lui et j’ai senti chez lui une réticence à jouer. De mon côté, je me disais aussi si je l’aligne alors qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile, très particulier. A sa place, ce n’est pas évident, à ma place non plus », a-t-il confié.