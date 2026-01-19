OM : Signature imminente, la séquence lunaire à la télévision !

Désireux de se renforcer sur ce mercato hivernal, l’OM serait sur le point de boucler la signature d’Himad Abdelli. Très enthousiasmé à l’idée de rejoindre Marseille, le milieu de terrain algérien aurait déjà porté le maillot marseillais cette saison, dans une séquence lunaire captée par les caméras de Ligue 1 +.
Le mercato hivernal de l’OM devrait connaître un tournant dans les prochains jours. En effet, le club phocéen a prévu de se renforcer, notamment au milieu de terrain. Alors que son contrat expire à l’issue de cette saison, Himad Abdelli, meilleurs joueurs d’Angers, devrait rejoindre Marseille dans les prochaines heures.
Abdelli vers l’OM
L’international Algérien va rejoindre l’OM, et cela a été confirmé par son entraîneur Alexandre Dujeux. « J’ai discuté avec lui et j’ai senti chez lui une réticence à jouer. De mon côté, je me disais aussi si je l’aligne alors qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile, très particulier. A sa place, ce n’est pas évident, à ma place non plus », a-t-il confié.
L’image captée fin août fait débat
Récemment, Ligue 1 + semble avoir révélé une scène lunaire concernant Abdelli. En tribunes du stade Raymond Kopa fin août alors qu’Angers recevait Rennes (1-1), le capitaine du SCO semblait porter sous son blouson un maillot de l’OM !