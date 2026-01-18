Crise à l’OM : C’est complètement fou !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la victoire sur la pelouse d’Angers (0-2), Stephen Brun a salué la prestation de l’OM, de bon augure avant la réception de Liverpool en Ligue des champions. Le consultant de RMC a également souligné la capacité des Olympiens à toujours réagir quand ils sont au bord de la crise sportive.

À quatre jours du choc face à Liverpool en Ligue des champions, l’OM s’est offert une large victoire contre Angers (2-5) samedi soir. « C’est toujours sympa avant une rencontre importante de mettre une rouste comme ça en championnat », a réagi Stephen Brun ce dimanche dans Stephen Brunch sur RMC.

« Cette équipe de l’OM a une énorme qualité » Stephen Brun a ensuite salué la capacité de réaction de l’OM. Les Olympiens avaient démarré l’année 2026 de la pire des manières en s’inclinant à domicile contre le FC Nantes (0-2). Ils ont ensuite enchaîné par une très bonne performance lors du Trophée des champions perdu face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), avant d’écraser Bayeux (0-9) en Coupe de France, puis Angers.