Crise à l’OM : C’est complètement fou !

Au lendemain de la victoire sur la pelouse d’Angers (0-2), Stephen Brun a salué la prestation de l’OM, de bon augure avant la réception de Liverpool en Ligue des champions. Le consultant de RMC a également souligné la capacité des Olympiens à toujours réagir quand ils sont au bord de la crise sportive.
À quatre jours du choc face à Liverpool en Ligue des champions, l’OM s’est offert une large victoire contre Angers (2-5) samedi soir. « C’est toujours sympa avant une rencontre importante de mettre une rouste comme ça en championnat », a réagi Stephen Brun ce dimanche dans Stephen Brunch sur RMC.
« Cette équipe de l’OM a une énorme qualité »
Stephen Brun a ensuite salué la capacité de réaction de l’OM. Les Olympiens avaient démarré l’année 2026 de la pire des manières en s’inclinant à domicile contre le FC Nantes (0-2). Ils ont ensuite enchaîné par une très bonne performance lors du Trophée des champions perdu face au PSG (2-2, 4-1 aux t.a.b.), avant d’écraser Bayeux (0-9) en Coupe de France, puis Angers.
« Ils s’évitent toujours les crises avec une réaction »
« Maintenant, cette équipe de l’OM a une énorme qualité. Ils ont une grande qualité, c’est que plusieurs fois cette saison, ils étaient tout proches de la crise sportive, avec des contre-performances ou quand tu perds au Vélodrome contre Nantes. Tu sens que c’est chaud. Tu dis que ça peut partir vrille et hop, direct après, Trophée des champions, match magnifique contre le PSG, tu perds aux tirs au but. Il y a eu d’autres périodes comme ça. Ils s’évitent toujours les crises avec une réaction. Le problème c’est que De Zerbi voudrait que ce soit des actions », a déclaré Stephen Brun.