OM - Des retrouvailles entre Greenwood et De Zerbi : Un journaliste annonce déjà un transfert «impossible»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ de l’OM semble inéluctable, Mason Greenwood a notamment été annoncé dans le viseur de Tottenham, où il retrouverait Roberto De Zerbi. Toutefois, comme l’a rappelé le journaliste Karim Bennani, les portes de la Premier League lui sont définitivement fermées et le voir retourner en Angleterre serait une grosse surprise.

« Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. » Auprès de L’Équipe, Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM, a confirmé qu’il y avait de fortes chances que Mason Greenwood s’en aille lors de la prochaine période de mercato. « S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. »

« Il ne retournera pas en Angleterre, c’est acté » Si des rumeurs ont évoqué un possible intérêt du Tottenham de Roberto De Zerbi, cela semble tout de même hautement improbable, après les accusations de violences conjugales dont Mason Greenwood a fait l’objet, ce qui l’a poussé à quitter Manchester United et s’expatrier. « Impossible, impossible. De Zerbi a dû se justifier 25 fois en conférence de presse sur pourquoi il était proche de Greenwood. Il a essayé de dire que c’était un bon joueur. Vous pensez franchement après avoir répondu à une multitude de questions des journalistes anglais que Tottenham prendrait le risque de recruter Greenwood pour l’avoir au club ? Impossible. Il ne retournera pas en Angleterre, c’est acté. Sauf cas exceptionnel », a déclaré le journaliste Karim Bennani sur le plateau de L’Équipe de Greg.