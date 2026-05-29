Des commentaires pro-PSG sur Canal+ : Paul Tchoukriel répond aux accusations

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Alors que cette rencontre sera notamment diffusée sur Canal+, on retrouvera Paul Tchoukriel aux commentaires de ce match sur la chaine cryptée. Mais voilà que ce dernier n’échappe pax aux critiques sur les réseaux sociaux, se voyant reprocher d’être pro-PSG. Le principal intéressé a souhaité mettre les choses au point.

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Tenant du titre, le club de la capitale a la possibilité de réaliser un doublé en devant à bout des Gunners. Alors que les téléspectateurs auront l’occasion de voir ce choc sur les antennes de Canal+ notamment, on retrouvera Paul Tchoukriel aux commentaires de celui-ci. Devenu la voix de la chaine cryptée, il n’échappe toutefois pas aux critiques et aux insultes de certains, se voyant reprocher un côté pro-PSG dans ses commentaires.

« Je préfère ne pas regarder car ce serait donner de l’importance à des bêtises » Invité du Buzz TV, Paul Tchoukriel a répondu à ces accusations. C’est ainsi que le commentateur de Canal+ a confié sur ce sujet : « On commente pour des gens qui sont plutôt supporters où qui sont devant la télé parce que c’est le PSG. L’aspect éditorial nous oblige à voir le match sous le prisme du club français. Les critiques sur les réseaux sociaux ? On s’habitue assez vite même si ça ne devrait pas arriver. Je préfère ne pas regarder car ce serait donner de l’importance à des bêtises ».