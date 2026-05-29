Des commentaires pro-PSG sur Canal+ : Paul Tchoukriel répond aux accusations

Ce samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Alors que cette rencontre sera notamment diffusée sur Canal+, on retrouvera Paul Tchoukriel aux commentaires de ce match sur la chaine cryptée. Mais voilà que ce dernier n’échappe pax aux critiques sur les réseaux sociaux, se voyant reprocher d’être pro-PSG. Le principal intéressé a souhaité mettre les choses au point.
Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Tenant du titre, le club de la capitale a la possibilité de réaliser un doublé en devant à bout des Gunners. Alors que les téléspectateurs auront l’occasion de voir ce choc sur les antennes de Canal+ notamment, on retrouvera Paul Tchoukriel aux commentaires de celui-ci. Devenu la voix de la chaine cryptée, il n’échappe toutefois pas aux critiques et aux insultes de certains, se voyant reprocher un côté pro-PSG dans ses commentaires.
« Je préfère ne pas regarder car ce serait donner de l’importance à des bêtises »
Invité du Buzz TV, Paul Tchoukriel a répondu à ces accusations. C’est ainsi que le commentateur de Canal+ a confié sur ce sujet : « On commente pour des gens qui sont plutôt supporters où qui sont devant la télé parce que c’est le PSG. L’aspect éditorial nous oblige à voir le match sous le prisme du club français. Les critiques sur les réseaux sociaux ? On s’habitue assez vite même si ça ne devrait pas arriver. Je préfère ne pas regarder car ce serait donner de l’importance à des bêtises ».
Tchoukriel s’est bien préparé pour ce PSG-Arsenal
Aux commentaires donc de ce PSG-Arsenal sur Canal+, Paul Tchoukriel a bien préparé cette rencontre de son côté. « C’est beaucoup de références que vous allez avoir. Par exemple, Arsenal a joué la finale de 2006. C’est un match que j’ai regardé donc vous allez avoir des souvenirs. Puis, plus on se rapproche plus on va connaître les états de forme de chaque joueur, les statistiques pour être le plus précis possible », a-t-il notamment fait savoir.