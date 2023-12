OM : Ça a été le calvaire après son transfert, il raconte

Thibault Morlain

Ce dimanche, la rencontre entre Lorient et l'OM sera forcément particulière pour Bamba Dieng. Aujourd'hui chez les Merlus, l'attaquant sénégalais s'était révélé avec le club phocéen. Il est finalement parti en janvier dernier, direction la Bretagne. Un départ qui a donné quelques difficultés à Dieng.

Ayant vu son transfert à l'OGC Nice échouer à cause de la visite médicale à l'été 2022, Bamba Dieng a dû patienter quelques mois avant de finalement quitter l'OM. Et c'est en janvier 2023 que le Sénégalais a fait ses valises. Dieng a ainsi été transféré pour près de 10M€ du côté de Lorient.

« Pas facile au début de changer de club »

Bamba Dieng est alors passé de Marseille à Lorient et ça n'a pas été simple. Pour les médias de la Ligue 1, l'actuel protégé de Régis Le Bris chez les Merlus a raconté son calvaire en posant ses valises en Bretagne : « Ce n’était pas facile au début de changer de club mais tout le monde m’a bien accueilli. Il m’a fallu un petit peu de temps pour m’adapter à l’environnement et au climat ».

« Je me suis adapté »